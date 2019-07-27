國安私菸案》7將校記大過 升遷、考績將受影響

2019-07-27 16:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對近日引起軒然大波的國安私菸案，總統府今公布第二波懲處名單，包括前侍衛長中將張捷等7人均被記一大過以上處分。據悉，雖然目前軍方並未直接明定被記大過者在工作上會有何影響，但相關人等未來在職務派任、考績評鑑上都將因此受阻。

據了解，雖然軍方目前沒有明定記大過對晉升、考績上的影響，但此紀錄仍會成為軍方在派任職務及評鑑考績時的考量因素。換言之，受懲處人員的仕途很可能因此受阻，全年功過相抵後也容易拿到較差的考績等級，進而影響當年度的考績獎金。

依現行「陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準」規定，考績甲等以上者可獲1個月考績獎金，已晉升至本階最高俸級者為2個月獎金；考績乙上者可獲半個月獎金，已晉升至本階最高俸級者為1個半月獎金；考績在乙等以下者不發給考績獎金。

此外，若當年度曾被記大過或累積大過2次以上，且無相當記功以上或事蹟存記者，其考績績等不得評列為乙上以上。

根據總統府今公布之懲處，已調職的前侍衛長中將張捷被記1大過、2小過，副侍衛長少將柳惠千被記1大過、1小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各1大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華3位上校組長也各記1大過。

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