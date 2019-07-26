國安私菸案》在這裡！「消失」的總統府公務車找到了

2019-07-26 15:57

〔記者錢利忠／台北報導〕國安特勤走私菸品案持續延燒，立委黃國昌昨指出，他昨天到關務署台北關，卻未看到載運私菸的5部貨車，以及華航員工買的違法物品；總統府今聲稱，5輛車輛包括2輛向總統府交通科調借的公務車，車牌為550BK、9792QL，另3輛為特勤中心車輛；據本報調查，9792QL的貨車，昨天已停在總統府後門停車格。

黃國昌昨質疑，除了國安局少校吳宗憲（已被羈押禁見）所違法走私帶進來的9800條香菸外，「還有其他的東西，到哪裡去？」他昨天親自到台北關，發現華航內部員工買的、也是違法帶進來的東西，沒有在查扣範圍中，「請問東西到哪去？」關務署的人說可能還在貨車上，但「我找不到那5部貨車」。

黃國昌還說，他詢問國安局「到底是誰簽的派車單？」國安局回應，車子是府方調派的，昨天總統府有澄清，說是侍衛室處理，「那就請侍衛室告訴大家，派車單是誰簽的」，這是非常基本的事實問題，沒有什麼「偵查不公開」的問題，「連派車單白紙黑字的東西是誰簽的，都不能告訴大家嗎？」

總統府發言人黃重諺今則表示，7月22日遭攔查的5部車輛，都由關務署帶回。侍衛室借調的2部車輛，查驗後沒有違法物品，由相關人員歸還總統府交通科。他強調沒有「總統府5部車輛未經查驗派回」、也沒有「總統府交通科派車」等問題。

關於侍衛室當初借調的2部車輛，究竟目前在哪裡？記者走訪總統府外圍，發現總統府交通科調借的車牌9792QL貨車，就停在總統府後門的停車格內，並沒有消失不見；當天所派出的5輛車，府方的2輛車負責裝載勤務人員行李、裝備，另外3部特勤中心的車輛才是用來裝載免稅菸品。

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