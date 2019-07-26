獨家》總統專機降落前 調查局告知彭勝竹要查國安走私菸

2019-07-26 15:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國安局特勤人員利用總統專機禮遇之便偷渡大量菸品，消息傳出震驚全台，現在傳出蔡總統專機抵達前，調查局副局長林玲蘭曾當面向前國安局長彭勝竹報告「今天要查國安局走私私菸案」，彭聞訊臉色大變。

辦案人員私下表示，這應該是桃園機場啓用以來，查緝難度最高，動員人力及車輛最多的一件走私案，雖然佈下天羅地網，但行動前他們仍然擔心萬一總統府貨車跟着總統車隊一起離開機場，他們根本無法攔阻車隊，因為國安局維安外圍，根本不可能讓任何人車接近總統車隊。

當天專案小組成員人人有信心，卻個個沒把握，想不到發展過程猶如電影情節般出乎意料之外，5部印有「總統府」字樣用來載運行李的貨車，並沒有跟上總統車隊，主要原因是總統並未在國賓室多作停留，也拜國安局最後在飛機上購買的600條香菸最後下貨，拖延了一些時間，才讓專案小組成功攔截貨車車隊，不過，當時專案小組目標是私菸，所以搭載9800條私菸的3輛貨車當場連菸帶車押運到海關私貨倉庫，一部裝載總統及團員的行李車及一部備用貨車放行。

據了解，蔡總統專機抵達時，前國安局長彭勝竹在接機隊伍中與桃園市長鄭文燦話家常，雖然可以看到笑容，但應該是強顔歡笑，內心五味雜陳，因為在總統專機抵達前他已在國賓室接獲調查局副局長林玲蘭告知「今天要查國安局走私私菸案」，彭勝竹當場臉色大變，面色凝重，也就是說，當他與返國的總統握手時，就知道要出大事。

這次調查局及海關組成的「私菸屠龍專案」，共出動超過50人、車輛20部，海關其實在19日就收到要求配合調查局私菸查緝專案，22日當天早上9點還召開專案勤前會議，做多種沙盤推演，隨後兵分五路分別在北機口，南機口、華膳免稅倉庫、C3鐵門外，榮儲外可能出貨的關口埋伏。

班機抵達前，華膳空廚免稅倉庫將9200條香菸用拖車拖到B9國賓室外的國賓通道，約12點20分國安局負責將這些香菸搬運上總統府3輛貨車（維安勤務搬行李工作有國安局負責安排），待12時35分飛機落地，記者會結束後，總統及相關團員、工作人員、安全人員分別搭車與總統車隊離開國賓車道，唯獨留下5部總統府貨車，待最後貨艙內的600條香菸也裝上貨車，1點35分專案小組見機不可失，立即在鐵門外攔下2部貨車，後面3部貨車也因此無法前進，經專案小組搜查，扣留3部裝載私菸車輛，其餘1輛搭載行李的貨車及1輛空車當場放行。

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