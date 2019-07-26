國安私菸案》府：無總統府、國安會政務機要人員涉入
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總統府發言人黃重諺說明總統府對特勤人員超買菸品一案的調查結果。（記者劉信德攝）

總統府發言人黃重諺說明總統府對特勤人員超買菸品一案的調查結果。（記者劉信德攝）

2019-07-26 13:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對維安人員涉嫌利用總統出訪勤務之便超買菸品，總統府今下午再召開記者會說明。總統府發言人黃重諺表示，總統府內部調查初步瞭解，涉及此案訂購人員，沒有總統府、國安會的政務及機要人員。對於侍衛室督導不周，除了侍衛長已經自行處分並遭調職，其他高階幹部的責任，已經在研擬懲處相關處分，會儘速提出。

黃重諺說明，包括7月22日當日接機勤務車輛調度，實載物品方面，特勤勤務車隊的編組、調度、派遣，都是由侍衛室依據維安特勤需要來調度，並由特勤人員駕駛。當天5輛車輛，包括2部向總統府交通科調借的公務車，分別為車牌550BK、車牌9792QL貨車，其餘3部為特勤中心車輛。府方的車輛負責裝載勤務人員行李、裝備，另外3部特勤中心的車輛則是裝載免稅菸品。

黃重諺表示，7月22日遭到攔查的5部車輛，都是由關務署帶回。侍衛室借調的2部車輛，查驗後確認沒有違法物品，由相關人員歸還總統府交通科。他強調，沒有「總統府5部車輛未經查驗派回」、也沒有「總統府交通科派車」的問題。

黃重諺說明，特勤人員是編組在總統府侍衛室，特勤勤務每日包括總統行程、接機勤務、車輛調度等，都是特勤人員依據實際需要來統一進行，沒有「總統府派車單」的問題，讓事實回歸事實。

黃重諺表示，依據內部調查，這類利用元首出訪大量購買免稅菸品案件，歷經多個警衛室時期，積習已久，但這就是嚴重違失，也導致多數勤員缺乏法治觀念，有關這部份，已要求相關單位嚴格落實相關法治教育，絕不能再犯。

黃重諺表示，對於司法責任，尊重檢調單位偵查。對於侍衛室督導不周，除了侍衛長已經自行處分並遭調職，其他高階幹部責任，已經在研擬，會儘速提出。

此外，針對有媒體報導，私菸團50人的團購名單還有非國安單位的貴婦團成員，黃重諺也澄清，華航已證實，那是華航的空勤人員。

面對藍營就此案猛攻，黃重諺表示，面對和確實檢討才是正確態度。不會因為前屆政府沒發現、並且杜絕該弊端，就對他們提出批評。針對對制度漏洞彌補和改善，朝野應把力量放在共同努力上，以藍綠為是非的說法沒有意義，也無助事情解決。

此外，針對外傳總統蔡英文對此事事前並無掌握，黃重諺僅說，積弊只要需要進行改革革新，就去面對處理。檢調單位針對他們掌握的犯罪事實，我們都支持進行查察和偵辦。（14:22更新）

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