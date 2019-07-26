國安私菸案》府：無總統府、國安會政務機要人員涉入

2019-07-26 13:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對維安人員涉嫌利用總統出訪勤務之便超買菸品，總統府今下午再召開記者會說明。總統府發言人黃重諺表示，總統府內部調查初步瞭解，涉及此案訂購人員，沒有總統府、國安會的政務及機要人員。對於侍衛室督導不周，除了侍衛長已經自行處分並遭調職，其他高階幹部的責任，已經在研擬懲處相關處分，會儘速提出。

黃重諺說明，包括7月22日當日接機勤務車輛調度，實載物品方面，特勤勤務車隊的編組、調度、派遣，都是由侍衛室依據維安特勤需要來調度，並由特勤人員駕駛。當天5輛車輛，包括2部向總統府交通科調借的公務車，分別為車牌550BK、車牌9792QL貨車，其餘3部為特勤中心車輛。府方的車輛負責裝載勤務人員行李、裝備，另外3部特勤中心的車輛則是裝載免稅菸品。

黃重諺表示，7月22日遭到攔查的5部車輛，都是由關務署帶回。侍衛室借調的2部車輛，查驗後確認沒有違法物品，由相關人員歸還總統府交通科。他強調，沒有「總統府5部車輛未經查驗派回」、也沒有「總統府交通科派車」的問題。

黃重諺說明，特勤人員是編組在總統府侍衛室，特勤勤務每日包括總統行程、接機勤務、車輛調度等，都是特勤人員依據實際需要來統一進行，沒有「總統府派車單」的問題，讓事實回歸事實。

黃重諺表示，依據內部調查，這類利用元首出訪大量購買免稅菸品案件，歷經多個警衛室時期，積習已久，但這就是嚴重違失，也導致多數勤員缺乏法治觀念，有關這部份，已要求相關單位嚴格落實相關法治教育，絕不能再犯。

黃重諺表示，對於司法責任，尊重檢調單位偵查。對於侍衛室督導不周，除了侍衛長已經自行處分並遭調職，其他高階幹部責任，已經在研擬，會儘速提出。

此外，針對有媒體報導，私菸團50人的團購名單還有非國安單位的貴婦團成員，黃重諺也澄清，華航已證實，那是華航的空勤人員。

面對藍營就此案猛攻，黃重諺表示，面對和確實檢討才是正確態度。不會因為前屆政府沒發現、並且杜絕該弊端，就對他們提出批評。針對對制度漏洞彌補和改善，朝野應把力量放在共同努力上，以藍綠為是非的說法沒有意義，也無助事情解決。

此外，針對外傳總統蔡英文對此事事前並無掌握，黃重諺僅說，積弊只要需要進行改革革新，就去面對處理。檢調單位針對他們掌握的犯罪事實，我們都支持進行查察和偵辦。（14:22更新）

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