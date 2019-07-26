國安私菸案》身處風暴核心 永和警衛室將校級軍官難逃懲處

2019-07-26 12:15

〔記者羅添斌／台北報導〕國安特勤人員利用總統出訪之便，團購萬條免稅菸品事件，引發社會關注，政府高層官員今天指出，負責蔡英文總統維安的永和警衛室，身處國安私菸風暴核心，除了必須接受司法調查之外，警衛室相關人員的行政懲處作業很快就會出爐，警衛室的幾位將官及上校級組長都跑不掉。

官員表示，事件遭到立委黃國昌爆料當天，國安局長彭勝竹就請辭獲准，總統府侍衛長張捷則是遭到調職處分，向華航下單團購免稅菸的警衛室少校吳宗憲及少校張恒嘉，都遭司法單位以涉及貪污治罪條例罪名收押，國安局也要求全體國安人員都要填具自檢表，這也使得永和警衛室內氣氛低迷，人人自危。

官員指出，永和警衛室的主任是由總統府副侍衛長柳惠千少將兼任，警衛室設有兩位少將級的警衛主任，分別是外衛主任陳逸夫少將，以及警衛主任（又稱內衛主任）林國欽少將，其中，林國欽主管的業務，就包括督導警衛室的各項行政業務；警衛室又依任務需要設有警衛組丶警情組丶行政組等幕僚編組，大都是由上校軍官擔任組長，而吳宗憲就是隸屬行政組管轄。

官員說，國安局要在一週內完成清查及調查，並向蔡總統及國人提出報告，由於事實很明確，順著行政督導線往上清查，涉案人及關係人很快就會出爐，是誰主導團購？各單位的團購代表人是誰？除了自用及公關贈送的免稅菸品之外，是否有數量龐大的免稅菸品賣給外頭商人從中圖利？這些問題很快就會有答案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法