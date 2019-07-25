國安局私菸案 華航將調查空品處3主管及2隨機人員責任

2019-07-25 18:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統專機私菸事件越演越烈，中華航空今日終於對外說明，對於人員懲處方面，華航資深副總張揚表示，以往記大過才會開人評會，不過該案會用專案做全面檢討，初步建議是對空品處副總邱彰信及兩位協理進行懲處，但實際狀況還要等未來資料完整後才會做出決定。至於詢問包機預購超量菸品，是否有公部門施壓，張揚則說，簡單來說提出要求的是公部門，且以前也是約定俗成的做，很難去質疑公部門做的決定；因此，對於同仁責任，不會像外界期望的那麼嚴厲懲處，對於檢調傳訊也會站在公司照顧員工立場盡量協助。

專機免稅品預購作業，華航有開放經由網路自行預購，也可由公司業務承辦單位（空品處）代為輸入訂購內容完成預購。而專機免稅品開放預購，但為何未設定銷售上限，讓專機可預購一看就明顯不合理的上萬條菸。華航總稽核方若玲表示，系統若有出現銷售上限，都是因為庫存沒有物品才會顯示，但仍可透過人工完成訂購，因為人工可事先知道是否已經叫貨，及何時會到貨，這個SOP沒有不合理的地方。而專機方面，相關人員原本也沒有特別去交代或設定限額，所以網路訂購就變成有庫存就會一直收單；而華航SOP也沒有要求同仁賣多少量需要簽報，因為個人買免稅品本身就有需過海關的問題。

對於詢問預購超量菸品是否有公部門施壓，張揚表示，公部門需求會盡量滿足，以前也都這樣做，習以為常尊重對方談不上壓迫；總統專機它就是個特殊任務，原來查核機制是不存在，未來華航會把專機都當成一般飛機處理，就不會有這次遇到的各種問題。

相關人員懲處方面，華航表示，這次業務承辦單位空品處一級正、副主管，應負業務主管督導不周之責；對於公司2位隨機工作同仁代購免稅品，其雖非機邊提貨，但提領程序恐有違規，華航也展開內部行政調查處置，追究應負責任絕不寬貸。張揚表示，假設認定這種預購模式是不合適的行為，在專機前就有討論而公司仍決定要做的話，就會懲處做決定的人；但這次複雜的是，事前不知道有這麼大的量，與機邊交貨的事情，同仁就是依照以前約定俗成的做法處裡。張揚說，這次事件認為是公司內部管理不周延，不是員工有意要去觸犯規定，但現在事後來看，確實有檢討空間，所以才會要對同仁做懲處。

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