罷韓場地4度被卡 主辦方批韓市府「白色恐怖」

2019-07-25 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕「公民割草行動」與「Wecare高雄」發起罷免高雄市長韓國瑜的連署活動，雖然連署人數不斷成長可望突破20萬份，但租借活動場地過程卻一波三折，公民割草行動於昨日（24日）在臉書宣布28日已借到三民公園老人活動中心，豈料今日（25日）區公所以臨時舉辦「登革熱宣導」為由不借，使得罷韓活動4度借場地遭打槍，其中3次還是跟政府單位有關，公民割草行動臉書發文痛批韓市府「白色恐怖再現高雄」、「拿蚊子當擋箭牌」？

公民割草行動稍早在臉書發文表示，原定發起的「公民假日草市」活動，經韓市府幾度有意無意的阻擋，已改成小規模的「公民假日論壇」，預定在7月28日舉辦，原已借好的「三民公園老人活動中心」，今日卻遭區公所以當天臨時舉辦「登革熱宣導」的緣由，不予出借。

公民割草行動表示，對於韓市府接二連三的小動作感到最深切的痛心與失望，韓國瑜不敢面對市民的聲音，一再阻撓公民團體的活動，漠視人民的集會與言論自由，還以為回到白色恐怖時代。發文也譏諷，登革熱疫情嚴重的三民區，竟因為罷韓活動的舉行才受到市府重視，為三民區市民感到憂心。

公民割草行動也表示，7月28日「公民論壇」將會如期舉辦，不論是以任何形式，街頭論壇、定點快閃或其他室外演講，都不能阻擋舉辦「公民論壇」的決心，請想要參加的朋友不要洩氣，等待進一步的活動消息。

根據本報先前報導，「公民割草行動」申請活動場地屢屢被市府打槍，活動原定6日於駁二藝術特區舉辦，市府先以「政治活動」為由駁回，改於28日在勞工公園舉辦，又以「當日會有廠商施工」為由二度駁回申請，再改借橋頭糖廠可容納500人場地，即使已簽妥租約，廠商卻臨時以「不方便」為由取消，算上這次區公所以臨時舉辦「登革熱宣導」為由不予出借，已經是第4次碰壁。

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