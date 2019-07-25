國安私菸案》這次賣了10009條 華航：未來專機不開放免稅菸預購

2019-07-25 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕華航協助國安局官員走私近萬條免稅菸，引發各界譁然，華航今下午4點在華航台北分公司召開記者會針對整起事件作說明，同時公開2014年至2019年總統出訪的菸品銷售數量，本次「自由民主之旅」共售出10009條，華航表示：未來專機，不再開放免稅菸預購。

根據華航所提供的資料顯示，2014年1月馬英九出訪的「聖宏專案」銷售288條菸品；同年7月「興誼專案」成長到1768條；隔年7月「久揚專案」數量達2973條，馬前總統卸任前的2016年3月的「久安專案」增至3677條。

蔡英文總統上任後，2016年6月首次出訪「英翔專案」，隨行人員訂購的免稅菸品342條開始攀升；2017年10月「太平洋友邦之旅」暴漲到2242條；去年4月「同心永固之旅」達2474條；8月「同慶之旅」幾乎倍增到4492條；今年3月「海洋民主之旅」的6856條；此次「自由民主永續之旅」的銷售量更破萬條，其中預購9274條，機上再另行購買735條。

記者會上，華航董座謝世謙也為此事鞠躬致歉，空品處協理高淑娟表示，未來專機出訪的免稅品銷售，將依照一般客機作業，但不再開放免稅菸品的預購，菸品的裝載數量也會依照旅客的總人數為上限，未來將建立專機免稅品管控機制，並於機上完成交貨，不會在機邊交付預購免稅品。

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