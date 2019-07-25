日台交流協會稱沒主動邀韓國瑜訪日 韓國瑜回應了...

2019-07-25 15:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜22日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，會後韓國瑜表示日方將邀他參訪日本，但日台交流協會24日否認，表示是韓國瑜主動想訪日。對此，韓國瑜今天終於回應，他表示「透過翻譯表述的時候，內容可能有一點點出入」。

日本台灣交流協會24日澄清說，是韓國瑜主動要求希望在9月訪問日本，並不是日方主動提出邀請，並還原兩人會面對談：「我們只能說，是韓市長說他希望訪問日本，然後會長回答，你想去日本的話，我們歡迎。」

對日方說法，韓國瑜今天下午接受聯訪時表示「尊重」。他說，尤其是中國民國對外處境非常困難，遠道而來的朋友，除了帶來友情、歡樂之外，大家希望未來進一步交往，這時候講一些彼此不愉快的話，並不是一件聰明的事情。

韓國瑜表示，他只能說尊重日方講法，如果還有類似的邀請，他還是樂意參加，「只是說可能第一次接觸，透過翻譯表述的時候，內容可能有一點點出入。」

韓國瑜強調：「我們不能在這時候，駁斥日本交流協會的話，這對未來與日本的關係，沒有任何好處」，「當然也有另一派的人認為，我又在講大話，我做什麼事情都被修理。」

韓國瑜說，大家摸著良心講，中華民國對外關係的確是很辛苦的，能夠多交一個朋友，就要多交一個朋友，希望珍惜所有對外的關係及遠方來的朋友。

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