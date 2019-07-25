獨家》涉浮報助理費 新北4連霸議員40萬元交保

2019-07-25 13:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕國民黨籍4連霸新北市議員鄭戴麗香涉嫌浮報助理費，檢調昨依涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物、偽造文書等罪約談她到案，協助處理助理薪資費的鄭女媳婦、老公也被一併送辦，檢方今凌晨訊後諭令鄭女以40萬元、鄭夫20萬元、鄭媳20萬元交保。

鄭女昨深夜移送至地檢署複訊時，被問到「被約談會不會覺得很冤枉？」長嘆了一口氣說：「唉！怎麼講呢？」隨即在調查局幹員陪同下步入偵查庭。

據了解，調查局幹員昨上午持搜索票到鄭女家時，鄭女一頭霧水也搞不清楚狀況，而鄭女的6名助理昨下午也以證人身分陸續被通知到案，訊後均請回。

新北市每位議員可聘僱6位助理，助理費補助每人每月最多4萬元，加上服務處每月2萬元開銷，政府每月共補助26萬元，但因有助理每月實際僅領3萬多，鄭女涉嫌有浮報助理費之嫌。

鄭女親信則為她抱屈，指出議員聘僱助理大多都是兼職，還有其他工作，所以薪資才未領到4萬元，加上服務選區包含石門區、三芝區、淡水區、八里區，幅員廣大，因此議員共聘請10名助理幫忙，補助的議員費根本不夠用，因此只能在有限的助理薪資上做調配運用，議員還常得自掏腰包補貼，絕對沒有中飽私囊，且助理另還有電話費、出差、交際費等補助款，實際領到薪資有時更超過4萬元，強調「她真的是個好人」，「只是便宜行事」。

現任新北市第3屆議員的65歲鄭戴麗香，在八里區有穩固的支持基礎，在三芝、石門和淡水也有不少支持者，曾任新北市第1、2屆議員、台北縣第16屆議員，及新北市婦女會第22屆常務理事、八里婦女會第19、20屆理事長等職務。

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