美艦再過台海 外交部、國防部同聲：自由航行

2019-07-25 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國週三發布最新國防白皮書，重申不放棄武力犯台立場；美軍也在週三表示派遣軍艦通過台海。國防部今晨證實此事，也表示全程掌握美艦動態，期間並無異狀，請國人放心；外交部今也回應，台灣海峽是國際水域，美方依國際法在國際水域行使自由航行任務，國防部全程掌握。

中國國務院昨發布《新時代的中國國防》白皮書，大篇幅闡述台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大現實威脅，強調「中國軍隊將不惜一切代價捍衛國家統一」。中國國防部發言人吳謙在國防白皮書記者會上說，中國將盡最大努力與台灣和平統一，「如果有人敢把台灣從國內分裂出來，中國的軍隊將準備發動戰爭，堅決維護國家主權、統一和領土完整。」

在此之際，美國海軍第七艦隊發言人克萊多斯指揮官（Clay Doss）聲明表示，船艦通過台灣海峽，表現美國對自由開放的印度太平洋地區的承諾。

外交部副發言人歐江安今天在例會上回應媒體詢問表示，中華民國外交部在此重申，台灣海峽是國際水域，美方依國際法在國際水域行使自由航行任務，我國防部全程密切掌握，期間並無異狀，請國人放心，國防部今天早上也已經回應此事。

國防部今天上午亦發布新聞稿證實，一艘美軍作戰艦自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。國防部指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。

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