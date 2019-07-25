私菸案華航提出輕懲3人名單 交通部不同意

2019-07-25 01:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航協助國安局官員夾帶近萬條走私菸，傳出華航在24日內部祭出懲處名單，包括空品處副總邱彰信被記1大過、空品處協理于堯及高淑娟各記2小過，且已送交通部，顯示府院想對此事輕輕帶過。對此，交通部鄭重澄清，指出華航24日下午與次長王國材會面時，確實交出3人名單，但交通部並未同意，表示應待內部調查結果出爐後再來決定懲處名單。

交通部林佳龍日前強調，華航再專機任務協助走私菸品已是多年陋習，對此交通部絕對不會護短，要求華航徹查歷年紀錄，資料到哪就查到哪、證據到哪就辦到哪，究責無上限。

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