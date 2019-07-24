李喬如臉書po愛河髒水 譏韓國瑜撈來喝看看

2019-07-24 22:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕因豪華農舍案被網友封「墅民」的高雄市長韓國瑜，今天巡視登革熱疫區時，突然爬上2、3樓高樹上，要求防疫人員補樹洞，嚇壞隨扈和官員，褒貶參半，連任7屆人稱「姐姐」的高雄市議員李喬如今晚在FB貼出一張骯髒污染的愛河，欲問韓市長「你去撈來喝看看」！並質韓是不是過動無法專心？

韓國瑜日前巡視積水時撈水聞味，被網友評為「秀味十足」，今天到前鎮區巡視登革熱疫區時，又突然爬上2、3樓高的樹上，完全不聽旁人勸阻，韓爬上這棵榕樹稱「樹洞有積水，會長蚊子」，並對防疫人員表示自己爬得上來，要求一定要上來補洞。

韓爬樹之舉引起網友熱議，更掀起網路陣陣KUSO風，紛紛重新定義成語「爛瑜衝樹」、「緣木求蚊」、「緣木求蚊」等，市議員也忍不住跳出評論市長上樹舉動。

連任7屆、61歲資深市議員李喬如，今晚在FB貼文表示，不知道韓市長是不是過動兒無法專心，防登革熱三斑家蚊，需要爬上樹去看嗎？就不會學坐車籃去除蟲的工作人員方法嗎？非要用爬上樹的方式證明巿長自已非常認真，身體力行嗎？

李喬如表示，韓國瑜自稱是庶民，但不要以為這樣就是庶民，她直批韓這樣的舉動是侮辱庶民，並拜託韓市長「可以正經點嗎」？最後她還po出一張髒水愛河，再問韓市長「下圖的運河水你去撈來喝看看是啥回事」，質疑韓市長以為自已還是在當立委嗎？

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