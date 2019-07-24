國安局私菸案檢調深夜出動 約談華航職員

2019-07-24 22:08

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安局利用總統出訪通關禮遇夾帶近萬條「團購」私菸案，發現國安局內部竟將團購免稅菸品當成機關福利，歷任總統出訪前都有1名少校軍階承辦人負責聯繫，提早2個星期向特勤中心、總統府侍衛室等各單位發送華航提供的紙本「登記訂購單」；為釐清相關疑點，檢調今晚再次傳喚一名華航職員，先由新北市調處初訊，預計午夜將移送北檢漏夜複訊。

檢調獲報，華航在歷次總統出訪期間，都會與國安局負責團購私菸的窗口接洽，提早1至2星期替國安局訂貨，等到總統班機出訪歸國，停放在桃園機場供高官專機專用、位於第一航廈南邊最後一個登機門並號稱「國賓門」的B9登記門時，華航職員便會將國安局事先訂好的免稅菸品運送至B9登機門國賓廳外面等候，等該批從倉庫運來的菸品被混入下機行李的元首車隊中，再由專責載運元首出訪行李的國安局士官，將委託華航代訂的免稅菸品隨著通關禮遇夾帶入境。

此次涉案被羈押禁見的國安局少校吳宗憲、張恒嘉，分別是蔡政府「自由民主永續之旅」、「海洋民主之旅」出訪專案的團購窗口。據了解，吳、張2人涉嫌從2016年6月總統蔡英文首次出訪的「英翔專案」開始，即負責聯繫國安局轄下各單位登記免稅菸品「團購」，訂購者除了有紙張訂單外，另有些訂購者則透過LINE的群聊功能（僅有參與群聊的LINE帳號，沒有成立群組名稱）聯繫。

蔡英文本月11日出訪的「自由民主永續之旅」，於啟程前2個星期開始，「輪值」統計團購名單的吳宗憲，便將華航提供的「登記訂購單」，廣發給國安局轄下各單位以及負專責元首維安的特勤中心、總統府侍衛室等，原先只登記9274條，後來又追加600條。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法