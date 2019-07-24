特勤私菸案》王國材赴華航查真相 限明下午5點前說明

2019-07-24 21:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕國安局特勤人員利用總統出訪期間走私萬條免稅菸遭查獲，交通部政務次長王國材今天下午5時赴華航總公司了解調查進度。王國材會後表示，經過與華航董事長謝世謙、幾位副總以及空品部門人員討論後，要求華航在明天下午5點前，釐清今日討論疑點，統一向媒體說明。

以往專機人員買免稅菸「處理方式」將取消

此外，會中也提到以往對於總統專機隨行人員購買免稅菸的「處理方式」，未來將會取消，一切依規定來進行。王國材強調「讓真相大白才是解決問題好的方式」，希望華航盡快將真相跟國人說明。

王國材下午5時前往華航園區瞭解華航處理過程，他在受訪時表示，主要是交通部長林佳龍認為華航對此報告太慢，因此派他來瞭解真相，也希望將真相公開說明，「有真相，才有真正改革的具體方向」，希望華航盡快提出報告，徹底將真相跟國人說明。

王國材說，目前他手上的資料不是很完整，因此想瞭解過去的狀況是「交辦」還是如何，包括在2014年以前有沒有這個狀況，有完整的真相，才有辦法徹底改革。

華航2013年換電腦 王要求再追更早購菸資訊

王國材表示，經過瞭解，華航在2014年就有為總統專機人員處理免稅菸，因2013年華航電腦系統有做過更換，因此沒有相關資料證明之前是否也有為專機人員提供相同的服務，他要求華航用各種方法找出從何時開始為總統專機人員處理免稅菸，並對於過去的行為做徹底的檢討。

記者問到是否掌握華航涉案到哪個層級，王國材說，這個真的不知道，要先瞭解華航做這些事的原由，包括華航從什麼時候開始做這樣的配合，必須要深入討論後，才知道整個狀況。

外傳因為華航內人事鬥爭而產生這次風暴，王國材說，目前沒有這問題，這是兩件事情，華航總經理升遷會有制度，看個人能力、接受度，有一定的評比方式。

經過二個多小時的會議，王國材在會後表示，經過與華航董事長謝世謙等人開會討論後，要求華航在明天下午5點前，釐清今日討論疑點，統一向媒體說明。此外，會中也提到以往對於總統專機隨行人員購買免稅菸的「處理方式」，未來將會取消，一切依規定來進行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法