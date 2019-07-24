特勤人員涉走私菸 國安局內部展開行政調查

2019-07-24 20:45

〔記者謝君臨／台北報導〕少校侍衛官吳宗憲涉嫌走私菸品案持續延燒，監察院長張博雅昨天偕同監察院國防及情報委員會等15名監察委員，巡察國安局特勤中心，針對如何防範類似事件再次發生，要求提出報告，國安局代理局長柯承亨表示，本次國安人員違反法紀案件，國安局概括承受，內部也立案進行行政調查，未來將配合檢調刑事調查。

新聞稿指出，張博雅與監察院國防及情報委員會召集人包宗和等15名監委，昨天上午巡察國安局特勤中心，由柯承亨及特勤中心周副指揮官等接待，並在特情中心聽取特勤維安及國安情勢兩項簡報，監委也就本次走私菸品案提出詢問。

針對本次國安人員走私香菸事件，包括事件發生始末、走私香菸數量及金額、走私管道及用途、參與人員及涉案層級、揭發人員有無受到妥適保護、以及如何防範類此事件再度發生等，包宗和要求提出書面說明。

柯承亨回應表示，對於這次國安人員違反法紀案件，國安局概括承受，前局長彭勝竹已負起政治責任，於事發後即向總統請辭獲准，未來將配合檢調刑事調查，國安局內部也已立案進行行政調查，處分層級將視調查結果而定。

張博雅致詞時，特別勉勵特勤中心同仁，切勿因本事件而氣餒，除應持續保有對國家及元首的忠誠外，也要做到不貪不取、不動心、廉潔自持的紀律要求。

此外，本次巡察除了參訪特勤中心史蹟館，同時也深入了解特勤人員的各項訓練，以及反制空拍機、偵爆犬演練、維安裝備展示、八極拳術操演等。

監委於特勤中心舉行的座談中，分別針對「安維七號」編組、特勤管制區範圍、世大運維安事件、特勤人員召募、維安科技器材、特勤管理階層原住民比重、中美貿易戰對我的影響、限制退將赴中、因應網軍作為等提出詢問。

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