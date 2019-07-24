「樹民」市長查樹洞防登革熱 王定宇砲轟狂打臉

2019-07-24 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（24）日爬樹檢查登革熱疫情，外界解讀為「爛瑜衝樹」，立法委員王定宇對此在臉書砲轟：「為什麼要『上樹』？」，王批評韓國瑜若想表達有在做事，「爬樹當『樹民』應該不是其中一個選項」。

高雄市現有登革熱本土4型、45例確診病例，其中，前鎮區西山里連爆2例本土登革熱，韓國瑜上午巡視疫區，先爬勞工公園旁榕樹稱「樹洞有積水，會長蚊子」，並對防疫人員說，自己爬得上來，別人也要上來補洞；隨即由疾病管制處長潘炤穎陪同視察巷道。

王定宇對此不解地質疑，「為什麼要『上樹』？」，若想觀看樹洞情況，疾管署有連接攝影機的伸縮棒；若想查蚊子防治登革熱，已有蚊子專家陳錦生批判「搞錯方向」，陳認為「與其爬樹洞，不如多宣導清除室內外積水容器」；若想表達有在做事，爬樹成為「樹民」應該不是其中一個選項。

網友們紛紛在王定宇貼文留言區砲轟韓國瑜「他愛演就讓他去演吧，固定的影迷每天都期待他的新作品」、「他是不是腦袋還是精神有問題？應該請他去醫院檢查，做醫學研究！」、「要知道他樹是爬給他的韓粉看的，水也是聞給他的韓粉看的」、「其實真正目的是在考驗韓粉的智商，在某種程度下，才能成為韓粉」。

王定宇臉書全文

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