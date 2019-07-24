「韓急爬樹」勘登革熱 網造「緣木求蚊」、酸用樹幹思考？

高雄市長韓國瑜今視察登革熱疫區時，竟爬上勞工公園旁的榕樹，並稱「樹洞有積水，會長蚊子」。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」再度將成語改編成「緣木求蚊」，直指韓因登革熱挨轟，「只好作秀爬樹找蚊子」。（圖翻攝自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

2019-07-24 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今視察登革熱疫區時，竟爬上勞工公園旁的榕樹，並稱「樹洞有積水，會長蚊子」。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」再度將成語改編成「緣木求蚊」，直指韓因登革熱挨轟，「只好作秀爬樹找蚊子」。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」在文中解釋何謂「緣木求蚊」，即「思考沒大腦，做事沒方法」，蚊子明明藏在積水容器處，卻爬樹找蚊子。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」在文中也造例句，指稱「只說挖石油發大財，卻不知道在幹什麼市政的市長」，因登革熱被罵，「只好作秀爬樹找蚊子」，根本「緣木求蚊」，並反問「到底在幹嘛」、「酒真的不能喝太多」。

網友見狀直呼「爛瑜衝樹」、「又是聞水，又是爬樹，是在演哪一齣的？」「我覺得他是在爭曝光率」、「過幾天就會出現在競選廣告」、「用樹幹思考」、「韓急爬樹」。

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