撿到核彈？疑韓粉怒「只注意高雄」 蘇揆一句神回應被讚爆！

2019-07-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄上週五下起滂沱大雨，多區發生淹水災情。行政院長蘇貞昌今日在臉書意有所指地表示，施政要讓人民有感，「不要神隱」。結果遭到一名疑為韓粉的網友憤怒在下方表示「你一直注意高雄，別的地方都沒人了嗎？」對此，蘇貞昌回應「不會啦，別的地方有市長。」一句話立刻被網友讚爆，更有網友笑稱「這是撿到核彈」？

蘇貞昌23日在臉書PO文表示，上週五大雨造成南部積淹水，高雄273處、屏東15處、台南1處。他第一時間請副院長陳其邁前進現場，掌握各部會準備防災的作為。蘇表示，各縣市不分藍綠，只要有防災需要，要錢給錢、要人給人，相信也是所有鄉親的期待。

接著他話鋒一轉，表示首長要讓人找得到，也要嚴厲調查不法、更要努力守護國家的自由民主，施政要讓人民有感的第一要務：「不要神隱、把事做好足矣」。蘇貞昌這段話也被網友認為，是在批評高雄淹水後神隱20小時才出面勘災的市長韓國瑜。

而蘇貞昌這段話，似乎引起一名疑為韓粉的網友不滿。該網友在留言區怒嗆，「確定只有高雄下雨淹水嗎？別的地方都沒有...你夠扯。多少地方淹水到現在還沒退，你一直注意高雄，別的地方都沒人了嗎」？而蘇貞昌對此則是簡短回應，「不會啦，別的地方有市長」！

蘇貞昌超酸的回應，立刻被網友讚爆，紛紛留言表示「臉有沒有腫」、「院長讚啦」、「笑死人」、「院長，只有我們高雄市沒有市長可憐啊」、「韓粉總是不會讓人失望呢」、「院長神回」、「撿到核彈笑死」。

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