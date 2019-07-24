蔡英文博士論文 倫敦政經學院證實編入書目

2019-07-24 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前註冊學生論壇Dcard，還秀出了倫敦政經學院（LSE）的畢業證書，卻仍有人質疑蔡總統的博士學位造假、論文由他人代筆，以及畢業證書真實性以及文件簽名看似修過等問題。對此，倫敦政經學院23日表示，蔡總統論文的副本已送到蔡總統母校的圖書館，正式編入書目。

蔡總統本月10日在臉書貼出她去Dcard公司參訪的影片，並表示為了申請Dcard帳號，「這次我把倫敦政經學院（LSE）的畢業證書給帶來了」，還強調「是有鋼印的」、「首次開箱」，引發網友熱議。未料卻仍有人不斷質疑蔡總統畢業證書真實性。

倫敦政經學院台灣研究計畫室主任施芳瓏日前表示，蔡總統當時在Dcard參訪過程中所大方秀出的LSE畢業證書，確實不是1984年頒授的原始證書，而是後來的校長史密斯（Adrian Smith）於2012至2018任期間所補發。而2016年LSE也曾發布總統當選賀文，確認校友蔡英文於1984年獲得法學博士學位。

據《中央社》報導，倫敦政經學院23日透過郵件證實，總統府已將蔡總統的博士論文副本寄至LSE，學校也已經把論文編入書目，可提共外界查閱，唯須經過作者允諾才能進行翻印以及引述。

報導指出，蔡總統35年前的畢業論文題目為「Unfair trade practices and safeguard actions」，於1983年完成，副本於今年送達倫敦政經學院圖書館。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法