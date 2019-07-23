韓國瑜喊「發大財」 作家余杰： 與毛澤東一脈相承

2019-07-23 20:54

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020年總統大選，美籍華裔作家余杰今天於新書發表會中談到，過去中共領導人毛澤東喊出「打土豪、分田地」，現今韓國瑜講「發大財」，這是一脈相承，模仿得這麼像；而台北市長柯文哲說「兩岸一家親」，這是很奇怪的思想，即便同文同種，美國人也不會說英國人是一家人。

由前衛出版社主辦的《中國乃敵國也：台灣與中國關係新解讀》新書座談會，今天於慕哲咖啡地下一樓舉行，邀請作者余杰與香港銅鑼灣書店綁架案的林榮基店長對談，兩人從近期的香港「反送中」事件、談到台灣民眾反對一國兩制意識，並解析在世界局勢之下，台灣如何走出自身活路。

余杰說：「中國乃敵國也」，這不是什麼高深的學術問題，這是直覺或常識，很遺憾在台灣人沒有說出來，如同國王的新衣，或房間的大象，中共用2000枚飛彈對著台灣，但大部分的台灣人卻不願意面對這樣的事實。

余杰提及，柯文哲說「兩岸一家親」，這是很奇怪的想法，即便是同文同種，美國人也不會說跟英國人是一家人，但在台灣，這樣的想法竟然可以堂而皇之的說出來，還可以吸引這麼多選票；他強調，堅持民主、自由、法治，必然跟中共暴政是對立的，這兩種體制無法並存。

余杰說，過去毛澤東只用兩句話、6個字，變成一個符咒一樣，對底層民眾實施催眠，跟著共產黨走，毛喊出「打土豪、分田地」，今天韓國瑜也說「發大財」，這是一脈相承，他相信，韓那幾年到北京大學去，不是學五四運動的民族和國學傳統，而是在那邊接受中共的特定訓練，才會模仿毛澤東模仿得這麼像。

林榮基指出，中國本身就是體制上有問題的，這是幾千年下來的，就是一個人治的社會，一個人當權，可以把國家帶去某個方向的，如同現今的中共領導人習近平，可能未來10年都是習在管制，香港的前途看起來比較黯淡。

余杰1973年出生在中國成都，北京大學文學碩士，先後出版50多本著作，多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單，他長期批判中國專制政權與習近平的帝制集權，並支持中國各地的獨立運動與台灣獨立運動。

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