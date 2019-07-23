專機走私免稅菸 馬政府時期就有 團購高峰期達3677條

2019-07-23 20:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國安局官員被查獲藉總統出訪走私近萬條免稅菸，國民黨主席吳敦義指出，過去從沒發生這麼無恥的事情。但根據本報掌握華航內部最新調查數字，這樣的陋習最早源自於馬政府時期，2014年馬英九任內的勝宏專案，團購菸品數量為300條以內，隨後官員食髓知味，團購數量逐年攀升，2015年久揚專案已超過2900多條，2016年久安專案正式突破3677條。

吳敦義說過去沒發生這麼無恥的事 遭狠打臉

立委黃國昌日前踢爆國安單位藉總統專機私自夾帶菸品入境，但這恐非個案，據了解，藉出訪名義夾帶私菸入境早已是公開的秘密，且這樣陋習最早來自於馬政府時代。

據華航初步調查指出，2014年1月馬英九搭乘華航專機展開為期8天的聖宏專案，當時就有官員首開先例，夾帶288條菸品回國；2014年7月的興誼專案，官員團購菸品數量一口氣提升至1768條；2015年7月的久揚專案團購的菸品數量已達到2973條；2016年3月的久安專案，可說馬英九任內私帶免稅菸風氣最盛的時候，當時團購數量多達3677條。

往後官員沿襲馬政府時代陋習，2016年6月的英翔專案是總統蔡英文上任後首度出訪，私帶菸品數量還不到400條，但隨著後面出訪次數增加，夾帶私菸數量也持續攀升。

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