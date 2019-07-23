今天是什麼日子？ 台南阿哲市長這張PO圖「噴汗」

2019-07-23 19:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天是什麼日子？台南市長黃偉哲個人官方LINE的長輩圖，PO出一張他滿頭大汗的圖片，配上黑面琵鷺旁白「虧」說「我看市長只想吃碗芒果冰」，讓網友一看秒懂，正是農曆節氣中的「大暑」！

黃偉哲這張P圖搞創意，仿照農曆日曆形式，註記「宜：心靜清涼飲食清淡，忌：烈日曝曬過於疲勞」，而且不忘宣傳台南夏日觀光，「揮汗」宣傳芒果冰，還有七股黑面琵鷺、鹽山生態觀光景點。

「大暑圖」一PO出，讓網友看了直呼「真的好熱」、「市長！來碗芒果冰消暑」、「大暑市長，加油！」。

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