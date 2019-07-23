批從沒發生「國安走私菸無恥的事」 吳敦義遭打臉

2019-07-23 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲等人趁總統蔡英文出訪返國之際，企圖走私9000多條免稅菸入境，引起社會譁然。對此，國民黨主席吳敦義批評，過去從沒發生過這麼無恥的事情。但本報報導，華航內部最新調查數字，這樣的陋習最早源自於馬政府時期，2014年馬英九任內的勝宏專案，團購菸品數量為300條以內，接著團購數量逐年攀升，2015年久揚專案已超過2900多條，2016年久安專案正式突破3677條。

總統蔡英文22日出訪返國，隨行的國安局少校吳宗憲，涉嫌事先購買9800條免稅菸品存放在華膳空廚，企圖利用通關禮遇挾帶私菸出關，不料遭調查局、海關人員查獲；蔡總統得知此事相當震怒，而總統府也在第一時間內就批准了國安局長彭勝竹的請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分，被調離現職。

綜合媒體報導，國民黨今天召開縣市黨部主委會報，文傳會代理主委程美華會後轉述，主席吳敦義致詞時稱，「小英專機走私私菸是數十年來國家從沒出現的丟臉狀況，過去從沒發生過這麼無恥的事情，這是白天見到鬼」。

但本報報導，據華航初步調查指出，2014年1月馬英九搭乘華航專機展開為期8天的聖宏專案，當時就有官員首開先例，夾帶288條菸品回國；2014年7月的興誼專案，官員團購菸品數量一口氣提升至1768條；2015年7月的久揚專案團購的菸品數量已達到2973條；2016年3月的久安專案，可說馬英九任內私帶免稅菸風氣最盛的時候，當時團購數量多達3677條。

國安局官員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，吳宗憲、張恒嘉等2名國安局人員及卡車司機等共10人，昨深夜被移送台北地檢署，今天清晨訊後分別依貪污、菸酒管理法等罪，諭令其中8人20萬至50萬元不等交保。

今天傍晚，吳、張2人因庭訊時避重就輕，且供詞不一，檢方考量仍有共犯或證人未到案，認定2人有勾串及滅證之虞，訊後依貪污治罪條例第4條「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」罪，向法官聲押禁見獲准。

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