指柯P參選2020是歷史罪人？ 高嘉瑜：他參選不是大好就大壞

2019-07-23 15:43

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲對於是否參選2020總統尚未鬆口，民進黨友柯議員高嘉瑜日前在政論節目指柯若參選就是在幫高雄市長韓國瑜，可能變成歷史罪人，台北市議員高嘉瑜解釋，她原意不是要柯不要去選，而去分析柯文哲考慮參選的因素，她認為柯會在兩者間做出智慧的選擇。

針對參選可能成為歷史罪人，柯文哲今上午受訪笑說「都還沒參選，她緊張什麼？」、「但就視為表達她的意見，聽到一種聲音，OK。」但柯替高嘉瑜緩頰，說高嘉瑜是好朋友，高講的他都知道。至於高若選立委是否會支持？柯文哲則說，高嘉瑜本來就很優秀，即使是支持蔡英文，仍是最好的立委候選人，柯也喊話，「她敢給我站，我一定去幫她站！」

高嘉瑜表示，其實她講那段話的原意也不是希望柯不要去選，而是在分析柯文哲考慮參選的因素，她認為柯參選不是大好就是大壞，最好是能夠拿到年輕人、淺藍、淺綠的票，若極最大化就能夠當選，但柯也會思考所造成的影響是什麼，若是韓國瑜當選這是大家最不想看到的結果，她認為這是市長會在兩者間作智慧的抉擇，也是這兩個月來他必須謹慎思考沒做出最後決定的原因。

高嘉瑜也解釋，並不是說柯參選會變成歷史罪人，很多都是斷章取義，若讓韓國瑜當選總統，大家都會思考會不會成為幕後推手、歷史罪人，並非說參選就是歷史罪人，這不是綠營目前的焦慮而已，相信對韓國瑜有疑慮的人，包含中間、年輕選民都很擔心韓國瑜當選總統會變什麼樣子。

柯文哲今說希望選舉是正面選舉，而不是討厭民進黨跟害怕韓國瑜，知道政治動員最有效的是恐懼和仇恨，但不希望2020是恐懼跟仇恨的比賽，高嘉瑜說，她能認同柯市長所說，選舉不是靠恐懼跟仇恨的動員，而是在正向方面讓更多選民認同跟支持，民進黨也會朝這方面努力、集合更大支持力量。

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