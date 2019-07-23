淹水口水戰》韓國瑜回批蘇貞昌「獨眼龍式的施政」

2019-07-23 12:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市日前豪雨淹水，行政院長蘇貞昌今天受訪時說，救災首長應該站在第一線，絕對不能推託怠忽，更不應該神隱20幾個小時。對此，高雄市長韓國瑜回批，蘇貞昌「獨眼龍式的施政」，看到民進黨執政縣市長，那隻眼睛閉起來，看到國民黨執政縣市長尤其是韓國瑜，那隻眼睛睜得大大的。

719豪雨淹水後，韓國瑜批評中央只盯著高雄看，並要求中央比照去年淹水補助，不要偏頗。行政院長蘇貞昌今受訪時則反問說，前幾天降雨，高雄淹水273處、台南1處、屏東15處，「不看高雄看哪裡？」

蘇貞昌並說，中央對於各地災情都關心，該給補助的也不會少，但呼籲地方首長注意，防災、救災首長應該站在第一線，絕對不能推託怠忽，更不應該神隱20幾個小時後，不知輕重、不知頭尾，沒有掌握狀況就突然亂放炮，只懂得要錢，要錢也不照規定來，這都非常不該，非人民之福。

對此，高雄市長韓國瑜今天聯訪時反擊，他砲轟「蘇院長從當行政院長後，對高雄講話愈來愈酸、愈來愈辣」。

韓國瑜說，719豪大雨是不是只有高雄？昨天台北也淹水，為什麼沒有看見行政院長、副院長去視察呢？「不能用兩套標準，因為不敢得罪柯P，高雄市韓國瑜就是活該該罵，我們做了那麼多努力，何苦酸言酸語呢？」

韓國瑜指出「我要向行政院蘇院長提出強烈抗議，他永遠兩套標準，而且施政風格愈來愈奇怪，獨眼龍式的施政，看到民進黨執政縣市長，那隻眼睛閉起來，看到國民黨執政縣市長，尤其是韓國瑜，那隻眼睛睜得大大的。」

韓國瑜說，這對高雄太不公平，這次淹水很多地方很辛苦，需要中央幫忙，而不是需要中央嚴厲指責，「我們清溝渠都清了2千多公里了，請張大眼睛去看，市政府已經努力3個多月了，換來蘇貞昌繼續講話這麼難聽，我覺得要一視同仁。」

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