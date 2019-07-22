罷韓團體玩真的！ 罷免連署書送進高市府

2019-07-22 20:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，斥責現在提出罷免，是一個無聊的小兒科遊戲。他強調，「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」結果今天下午，「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立，單槍匹馬把罷免連署提議書送進高市府，由收發單位代收。

尹立今天下午帶著署名給韓國瑜的罷免連署書，出現在高市府鳳山行政中心，他強調，韓國瑜在專訪中，特別提到他如果做不好的話，大家都可以罷免他，「我們非常支持認同韓市長這個說法，今天就是來罷免無知無能的高雄市長，所以我親送罷免連署提議書，給韓國瑜市長，請他支持自己講過的話。」

尹立重申，發起罷免本來就不需要被罷免人的同意，這本來就是憲法賦予的權利。他也批韓國瑜市長做不好，不管是淹水、鋪馬路、拆橋，都做不好，「我們主動的來針對一個無能的市長，提出我們的罷免訴求。」

尹立強調，為何韓國瑜就任還不到半年，我們要罷免他？很簡單，因為他不到半年，就背棄了高雄市民去選總統。雖然合法的罷免要到1年，但7月15日（指通過黨內初選），不到203天，韓國瑜就背棄高雄市民，中間還有很多時間不在高雄。

尹立認為韓國瑜沒什麼法律常識，他特別解釋說，韓市長是公務員，所以第一階段他根本不能提罷免，「但我們連署書有3點聲明，我們還是希望韓市長可以填寫，因為第二階段的連署，公務員是可以參與的。」

尹立隨後把署名給韓國瑜的罷免連署提議書，拿到市府1樓收發單位，由1名女職員蓋章簽收。

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