李佳芬農舍違章爭議 雲林縣府今下班前未接獲查報公文

2019-07-22 19:31

〔記者林國賢／雲林報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍違章爭議，古坑鄉公所上週五前往違章查報、丈量，原預定今天將查報資料送雲林縣府，但截至五點半下班為止，縣府仍未收到公文。

縣府建設處長李俊興表示，縣府收到公文後會依建築法、違章建築查報辦法，通知當事人限期改善、申訴、補照或拆除等程序處理。

至於農舍非農地農用部分，雲林縣府農業處已於上週行文通知所有權人，限期一個月改善，8月20日前若未恢復農地農用，將移請地政處依違反區域計畫法裁處6萬至30萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法