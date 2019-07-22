周錫瑋稱「中國妥協不武力鎮港」 逾9成網友不相信

2019-07-22 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋日前接受外媒專訪時，提出許多論述讓主持人相當傻眼，其中周稱「中國不使用武力鎮壓香港」是中國在尋找機會證明改變，有網路粉專就對此提出投票，有超過九成民眾不相信此說法。

周錫瑋日前接受外媒《德國之聲》專訪，提出要解決中國和台灣對立的唯一方式是「對話和愛」，他堅持要和中國合作，就能改變中國，被主持人不停質疑，「你到底有什麼證據可以改變他們？」周錫瑋則回答「中國不用武力鎮壓香港『反送中』，就是在尋找機會證明改變」。

結果香港昨（21）日的「反送中」遊行結束後，示威者竟遭到多名白衣惡煞用棍棒痛毆，造成多名港人受傷，臉書粉專「老天鵝娛樂」也舉辦投票，詢問網友「周錫瑋說中國未用武力鎮壓香港，是中國想要證明他們可以改變，你信嗎？」

截至今天晚間10點40分，有95％的網友投下1.5萬張「不相信」，而有5％、約850名網友投下相信，許多網友紛紛在底下留下自己看法「周金先生沒多久就破功，還是去找吳萼洋討教如何唱歌吧」、「香港人昨天試過了，竟然還有5％的人信？」、「我覺得還有5%的人相信是一件很恐怖的事情」、「只要是KMT政客說的話都不能信啦！」。

粉專「老天鵝娛樂」投票全文

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