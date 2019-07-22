南海控股登報抗議政治抹黑 柯文哲：有聽過陰謀論啦

2019-07-22 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北雙子星（C1/D1案）聯開案峰迴路轉，外資南海團隊首度打破沉默，今在《自由時報》、《聯合報》頭版刊登半版廣告，痛批這是「恐中誣陷、政治抹黑」、「名為國安疑慮，實為國家疑慮」。南海控股還提出「三問」，一問台北市長柯文哲「台北市民要損失百億嗎」，二問行政院長蘇貞昌「台灣還是法治國家嗎」，三問蔡英文總統「台灣還歡迎外資投資嗎」？

柯文哲今天受訪被問及看法，先是反問在哪一報刊登？媒體僅提及《自由時報》，柯語帶玄機回應「他（南海）去自由時報刊，本身動作就非常的有意涵」，但卻不願進一步說明。

他直言，經濟部先發給南海控股一張，證明他不是中資，所以他才獲得資格來投標，等南海控股得標。投審會才說，他是有因為有中資疑慮、中資問題，產生國安疑慮才否決， 相信如果你是廠商，你也會很不服氣。

柯文哲強調，當然從國家角度來講，投審會、經濟部是不同機關，發的證明不同，但對老百姓來講，會覺得說「不是都是政府嗎」。

他表示，自己常用這例子告訴北市府官員，因為我們也是有31個局處，每個局處做出來的裁判不一樣，可是對市民來講，會覺得不管是哪一個局處，都是台北市政府啊！

柯接著又說，雙子星一個月的營業額是20億元，如今拖了五個月，台北市政府已經損失100億了。

他談到，過去郝龍斌處理雙子星的案子，一但出現這種局面，廠商也不會鼻子一摸就走了，一定會去抗告、假處分啦，動作一大堆，最後就是自己在花兩年半時間去解決這法律問題。

不過，柯透露他有聽到陰謀論，有人跟他說你就稍安勿躁，等選舉完那個該你的還是會給你。

投資金額高達600億元的台北雙子星聯開案，去年重新啟第6次標售，最終由港資南海發展與馬來西亞馬頓公司所組的外資團隊，於去年底成為最優申請人，未料在設立專案公司過程遭投審會卡關5個月，並於今年6月28日，投審會以涉及國家安全議題，駁回設立台灣南海發展公司案。

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