「中共代理人」修法 藍委轟「綠色恐怖」

2019-07-22 11:26

〔記者林良昇／台北報導〕政府擬推動「中共代理人」修法，立法院國民黨團總召曾銘宗今表示，條文定義不清，涉及言論自由跟新聞自由，會衍生重大爭議，若修法通過，將會是假藉國安之名的綠色恐怖，國民黨團反對，但如像美國、澳洲的外國代理人登記制，讓遊說、經費更公開透明，一視同仁，國民黨團支持。

立院國民黨團對於政府擬推動「中共代理人」修法召開記者會，曾銘宗批評，蔡政府會在此時推動「中共代理人」修法，是因為經濟拿不出成績，只好操作統獨騙選票。

曾銘宗強調，「中共代理人」修法的內容，是「防統不防獨」，比較戒嚴時期的國安三法，內容陷阱非常多，涉及言論跟新聞自由，不只定義不清，更是想要關閉民間與中國大陸的交流，最後實施綠色恐怖。

國民黨立委費鴻泰認為，「刑法一百條」和戒嚴時期相關法律至少寫的非常清楚，但「中共代理人」修法是很模糊的文字，只要跟中國大陸往來，就是「中共代理人」，政府認為可以就可以，認為不可以就不可以，這樣會讓台商活在陰影中，台灣民主倒退50年。

國民黨立委賴士葆表示，如果該法通過，台灣民眾只要跟中國大陸黨政軍相關團體接觸，都可能變成所謂的「中共代理人」，所有民間團體，包括宗教活動、台商通通中鏢，畢竟只要跟對岸交流，旁邊不可能沒有台辦，都可以觸犯「中共代理人」條款相關事項，可能被處罰，等於是「麥卡錫主義」在台灣復辟，比戒嚴期間有過之而無不及。

國民黨立委童惠珍指出，美國、澳洲有類似的境外代理人法，但相關法律是要揭露有所謂外國資金來國內遊說，讓大家知道有哪些人透過哪些單位、輸入哪些錢來境內遊說，揭露資訊讓全民知道 ，但民進黨的「中共代理人」修法目的是在懲罰，讓兩岸交流的人都可能變成犯法。

曾銘宗表示，如比照美、澳相關法律，讓任何外國團體在台灣做遊說、經費等更公開透明，一視同仁，國民黨團支持；但如果像目前「中共代理人」修法，文字不清不楚，不是蔡總統所謂的「民主防衛網」而是「防統流刺網」，國民黨團強力反對，下會期也會要求蔡總統到立院做國情報告。

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