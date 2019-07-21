「我誤解了周錫瑋」 陳芳明評專訪：他思維方式受北京綁架

2019-07-21 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋日前接受《德國之音》訪問時，被主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）問到，中國對台在言語、軍事上威脅台灣，宛如在你頭上高懸利劍，要如何去愛中國；周回應只要不支持從中國分裂，他們就不會攻擊你等言論片段，近日在網路上瘋傳。不過，周的粉專也連兩天開直播強力駁斥反擊。對此，作家陳芳明今上午於臉書發布〈我誤解了周錫瑋〉一文，針對媒體報導有關周的訪問內容發表他的看法。

陳芳明先在文中表示，台灣政治人物成天只在乎選票輸贏，周錫瑋卻在公務之餘投入繪畫藝術，不僅使其與他人不同，也曾經讓陳感動。

陳芳明在文中話鋒一轉，指出他也看了周錫瑋接受媒體訪問的內容，「才知道他的政治識見卻是那樣」。對於周回答記者的提問，「我才發現他的思維方式，早就受到北京的綁架」。

陳芳明在文中接著直言，「那是一種斯德哥爾摩症候，思想已經被綁架，卻不斷站在綁架者的立場說話」，而這樣的情況，「在馬英九身上也正好可以看到」，並自稱過去可能誤解了周，且「誤解好大」。

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