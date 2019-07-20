獨家》36歲男被戶所強制「變姓」 悲訴不敢回家祭祖

2019-07-20 18:18

〔記者陳昀／台北報導〕「用了30多年的姓氏，為什麼要逼我改？」36歲溫先生從小姓「田」，因證件遺失補辦才被戶政事務所告知，因父親改姓害他連帶被改姓「陳」，妥協後改隨母姓「温」才領回身分證，但他身為田家長孫，陰錯陽差下被「變姓」，無法名正言順帶小孩回家祭祖成了最大遺憾。

國民黨立委林奕華接獲投訴後，已提案修改「姓名條例」及「民法」，戶政機關必須獲得成年人同意才能變更姓氏，並開放從父母姓或祖父母姓。

温先生表示，他現居台北，很少回桃園龜山戶籍地，所以直到補辦證件才得知自己早被改姓「陳」，戶政機關依法逕行變更其姓氏，也無法發放維持原姓名的身分證，最後他只得妥協改從母姓「温」，連請命理師取的名字，都得因姓氏變更重新再命名。

温先生說，他已跟父親失聯近20年，事前無從得知、無法溝通，不解為何自己、兒子必須跟著對方不明究理地「變姓」，法律應該保持彈性，而非死守著「一個家庭只能有兩個姓氏」的規定。

温先生表示，從小到大的朋友都認為他姓田，要改掉用了30多年的名字很不適應，去年結婚要發喜帖時，朋友們都一頭霧水，還被調侃「躲債」，新舊朋友碰頭時，也常不解為何他姓名不同，場面尷尬。

最讓温先生遺憾的是，自己是長孫，過去每年都回田家祖塔祭祖，如今姓氏改了、甫出生的兒子也不能姓田，想去自己也怕尷尬，原本想讓叔父收養自己來解套，但叔父家人因財產繼承的疑慮不贊同，對於自己有朝一日往生，應入祀田家、温家，至今還很煩惱。

無獨有偶，苗栗南庄也有一群鄉親受姓名規範所苦，前鄉民代表會主席羅運寶說，不少人過去招贅、約定「抽豬母税」，但最後只生一胎兒子，其中一方就此「斷後」，短短不到一個月就連署逾20多人，若能鬆綁這項規定，還能把希望寄託在孫子身上，羅運寶說，自己雖是獨生子，但生了5個兒子，希望一半的兒子能隨母親姓彭，讓母親的彭家傳香火。

林奕華接獲兩案陳情後已提案修改「姓名條例」第12條，增訂成年子女若遇父、母更改姓名時，戶政機關不得依職權逕行變更姓氏，必須獲得同意才能變更；並提出「民法」1059條，讓成年子女得變更為直系血親尊親屬姓，意即可選擇跟著父母或祖父母姓，兩項提案都已經過一讀，並交付內政委員會審議。

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