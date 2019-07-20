柯P狂批藍綠 白色聯盟怒轟：親中的白色寄生蟲

2019-07-20 17:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕名嘴姚立明批評台北市長柯文哲「忘恩負義」，「白色力量」口號當初是蔡陣營幕僚幫他想的；柯文哲今早受訪時則說，2014年台北市選舉，如果民進黨打得贏也不會讓他選。白色聯盟在臉書PO文，嚴詞批評柯文哲是「親中的白色寄生蟲」，根本不是白色的代表，呼籲柯以後不要自稱白色，污染白色的中間選民。

近來柯文哲砲火猛烈，狂打開嗆藍綠兩黨。柯文哲今早接受媒體聯訪時，聲稱2014年台北市選舉，如果民進黨打得贏，他們不會讓我選，民進黨也是按照當時的最佳利益去決定；他還說，白綠分手，也不是人家批評你，就一定是你的敵人，台灣這種分成藍綠，只要不是同一邊就很多小動作。

去年參選台北市長失利的吳蕚洋甫成立「白色聯盟」政黨，今天下午白色聯盟透過臉書反批柯文哲是「親中的白色寄生蟲」，文章直指柯文哲根本就不是白色的代表，請他以後不要再自稱白色，污染白色的中間選民。

白色聯盟表示，「白色」代表的是台灣中間選民獨立覺醒、厭惡藍綠惡鬥所產生的第三股勢力。柯文哲原本只是台大地下室的醫生，他當年的當選，是靠著蔡英文的禮讓，和民眾討厭國民黨權貴組成的「大連艦隊」，再加上姚立明等人的協助才能順利當選，跟白色一點關係都沒有。柯文哲打著白色的名號，以為能吸引中間選民，其實說穿了不過是「白色寄生蟲」，掛羊頭賣狗肉、欺世盜名。

白色聯盟指出，柯文哲目前種種針對性的發言，其實就是要為自己鋪陳選總統的正當性，借用白色的名義掩蓋其野心，並讓外界忽略他自己跟韓國瑜「同款」，也會是一隻帶職參選的「政治跳蚤」！

白色聯盟表示，柯文哲這種用白色包裝自己的行為，讓真正屬於白色的中間選民無法接受，也呼籲柯文哲不要再濫用白色的名詞，因為他絕對不是白色的代表。

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