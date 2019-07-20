高雄淹大水韓國瑜參加廚藝展飯局 市府堅稱公務行程

2019-07-20 16:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天傍晚主持豪雨應變會議後，晚間竟現身高雄市餐飲職業工會活動，引起熱議，但勞工局今午緊急發表聲明，對於外界指「韓國瑜出席廚藝展飯局」之說偏離事實，強調是「公務」行程，非私人娛樂性質行程，勞動部長許銘春也到場。

韓國瑜於昨天傍晚5點半，召開0719豪雨第一次工作會議，狀況為二級開設，會中他還批評部分區長未掌握災情，也說災情還好、水退很快，不過，他主持會議後，昨晚7點多卻出現在「高雄林皇宮」餐廳，參加高雄市餐飲職業工會舉辦的「2019高雄市餐飲廚藝展」，並被拍到坐在餐桌席，許多網友認為觀感不佳。

市長韓國瑜被爆水患還出席廚藝展飯局一事，高雄市政府勞工局認為說法嚴重偏離事實，今午4點緊急聲明，指韓市長於19日晚上參加餐飲業、西餐服務人員、美姿禮儀造型職業工會舉行聯合大會活動，所謂廚藝展「業總匯」是主辦社團配合大會活動設計的附屬活動，市長日前已獲主辦社團邀請，並指示提供會議資料與談話參考，認為是正式「公務」行程，非私人娛樂性質行程。

其次，原活動單位邀請市長出席時間為晚間6點，因市長主持災害應變中心工作會報，遲至晚間7點左右方抵達會場致意，確以防災會議為先，再參加原定公務行程，可受公評。

局長王秋冬指出，該活動為數工會聯合舉行的大型聯合活動，不僅在地多位朝野立委、議員出席，勞動部長許銘春也親自蒞臨，市長韓國瑜身為高雄市大家長，原已排定出席致意，對於韓市長參加此活動遭不實扭曲，他感到遺憾，請各界理性評論市府團隊防救災工作，莫混淆視聽造成社會誤解。

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