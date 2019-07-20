廣德家流浪人氣更旺！快閃北高雄送煎餅 爆滿人潮冒雨排隊

2019-07-20 16:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕遭韓流霸凌的廣德家香蕉煎餅，今天下午快閃北高雄岡山地區，在市議員高閔琳服務處發送100份香蕉煎餅，雖然下大雨，服務處內外人潮仍大排長龍，專程從新北汐止回高雄故鄉挺廣德家的賴先生說，他看不慣韓粉的霸凌行為，更不爽韓國瑜治理城市只會出一張嘴唬爛！

廣德家7月6日推出罷韓香蕉煎餅，支持罷韓連署活動，發生女韓粉飆罵女學生事件，導致廣德家事後遭韓粉慣性滋擾與肉搜，連帶影響生意、被迫轉移他處，但卻因禍得福，獲大批市民相挺，先後獲得諾曼底咖啡店出借騎樓，時代力量高市議員黃捷、民進黨高市議員黃文益、林智鴻和台灣基進黨高雄黨部相繼出借服務處，儼然形成罷韓煎餅接力活動。

今天下午2點，廣德家香蕉煎餅轉移陣地至岡山市議員高閔琳服務處，進行北高雄首站快閃接力活動，除比照前幾場模式，現場免費發送100份香蕉煎餅，分享高閔琳粉專文章，還可獲得We care罷韓頭巾和貼紙，2點不到，高閔琳服務處內外已擠滿大批冒雨排隊人潮。

賴姓男子今天專程從新北汐止返回高雄故鄉挺廣德家，他說，因為看不慣韓粉的霸凌行為，更不爽韓國瑜要代表國民黨選總統，因此特地回高雄來衝個人氣，他表示，韓當選市長後，高雄沒有變得比較好，就只會出一張嘴唬爛，問到重點都不會回答；一位住在岡山的婦人也說，對韓很多施政很不滿，特地來索取罷韓連署書。

高閔琳表示，韓市長上任後，一直沒有約束韓粉各種霸凌和荒腔走板的行為，廣德家確實遭到抵制和霸凌，甚至不斷遭檢舉，其服務處響應罷韓煎餅快閃活動，支持廣德家得以繼續營生，並響應罷韓行動，她說，服務處目前已收到近萬份罷韓連署書，將繼續朝2萬份目標努力。

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