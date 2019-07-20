立委蔡適應競選連任 卓榮泰：明星帥立委做明星級建設

2019-07-20 12:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆立委蔡適應獲民進黨徵召爭取連任，今天在慶安宮舉行「相挺適應 基隆必勝」記者會，包括民進黨主席卓榮泰、市長林右昌、黨籍市議員等人都出席，卓榮泰、林右昌分別致贈鳳梨、粽子給蔡適應，祝他順利連任。卓榮泰表示，蔡適應不只長得像明星，做事上，也是明星級的建設，讓蔡英文、蔡適應在半年後都連任，是最大的目標。

卓榮泰表示，民進黨徵召最好的立委繼續打拚，相信蔡適應絕對能向市民交代，能扛起這個責任，蔡適應是明星委員，不只長得像明星，這麼英俊的立委，連參觀立法院的外賓都驚訝說，立法院怎麼會有這麼帥的明星在做立委，蔡適應在做事上，也是明星級的建設，明星級立委做明星級的建設。

蔡適應表示，就任3年多來每天戰戰兢兢，想著要讓基隆進步，過去基隆選出的立委，常被詬病看不到人，就是沒有認真與市長配合，他能驕傲的跟大家說，他在國會的問政表現，是基隆立委有史以來中最優秀的，他每天早上六點從基隆到台北專心問政，下午、晚上回基隆接地氣、搏感情，3年多來不論是國會問政表現、預算協助爭取、政策的推動，絕對坦蕩蕩經得起考驗。

蔡適應說，很多人跟他說，基隆的立委很不好選，他覺得沒有什麼好不好選，過去參選也沒打過好打的仗，上次的對手是郝龍斌，這次則是前任議長宋瑋莉，他認為，市民希望基隆的未來是什麼樣子，才是投票的關鍵，而什麼樣的立委，讓基隆更好、前進，才是市民最關心的指標，也是他本屆勝出的原因，選一個能夠在國會為基隆發聲的立委、讓基隆人感到驕傲的立委，就是蔡適應。

擔任蔡英文總統及立委蔡適應聯合競選總部主委的林右昌也說，這幾年蔡適應在國會表現得非常好，是公督盟評鑑第一名的立委，非常值得肯定，市政推動上，他在立法院、行政院等中央部會，也爭取到非常多的預算，讓基隆市的建設發展可以順利推動，像是軍港遷移、基北快捷公車等，「我與他合作無間，他當立委跟我最好配合，絕對是最佳拍檔。」林右昌強調，會全力以赴爭取適應連任、蔡英文總統能夠在基隆得到好的選票成績。

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