張善政把林飛帆相比吳音寧 謝金河舉例狠打臉

2019-07-19 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆15日正式出任民進黨副秘書長，前行政院長張善政認為，林飛帆與吳音寧是一樣的狀況，對於鼓勵年輕人向上是一個非常負面的示範。對此，財信傳媒董事長謝金河舉宋楚瑜，馬英九等例，直言他們年紀很輕時就受到拔擢，「這沒有什麼大不了的事」。

張善政今天表示，林飛帆就任黨副秘書長的人事案，跟吳音寧是一樣的狀況，民進黨看對眼的就給他好位置，即便能力非常不夠，這對於鼓勵年輕人向上是一個非常負面的示範。他還稱，林飛帆年薪破百萬這件事，證明了民進黨對年輕人的態度，就是顏色對了即有高薪領。

對此，謝金河在臉書表示，林飛帆出任民進黨副秘書長是黨職，這是民進黨自家人的事，但標榜無黨無派的張善政卻很不以為然，把林飛帆比成吳音寧，又對他的9萬月薪很有意見。「其實，吳音寧北農的工作是台北市政府下的事業機構，這和黨職並不相同。況且從政黨培養未來政治領導人的角度來看，當年宋楚瑜，馬英九也都在年紀很輕的時候，就受到不次拔擢，這沒有什麼大不了的事」。

謝金河說，張善政用9萬月薪來批評林飛帆，這有可能讓流彈打回來，打到自己。他指出，張目前是台灣大哥大董事，也是宏碁，華邦獨董，台哥大平均每人董監酬勞是1043.3萬元，華邦電子平均每位董事是801.7萬元，宏碁平均是258.8萬元，「若是在2008年，平均每人6938.1萬，那就是超級大肥缺。如果把張前院長兩獨董，一董事，按照公司公布的酬勞金來算，張的年薪逾2000萬元」。

謝金河指出，林飛帆的百萬年薪與張善政的2000萬年薪起跳，不知道誰比較不合理。「到目前為止，我沒有看到有任何一位政治人物，包括兩黨和無黨人士，可以抗拒獨董誘惑的！用錢去攻擊政治對手，子彈打回來，一定打到自己！」

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