蔡總統要把阿扁「抓回去」？ 卓榮泰：誤傳

2019-07-19 20:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統陳水扁在臉書爆料，稱亞太和平基金會董事長、民進黨前主席許信良為了讓總統蔡英文贏得明年大選，要建請蔡總統把他「抓回去」。對此，民進黨主席卓榮泰今天出席陳水扁簽書會暨台灣北社募款餐會時受訪表示，阿扁總統也許有其訊息管道，但他認為，這當中應該有相當多是誤傳或誤解。

卓榮泰表示，阿扁總統也許有他的訊息管道，但他認為，這當中應該有相當多是誤傳或誤解，應該要讓當事人有機會充分說明，所有的人都不應該、也不至於有這樣的想法。對於媒體追問是否切割獨派，卓榮泰則強調：「我們都是台灣派，沒有誰切割誰的問題！」

卓榮泰說，自己一直想去探望阿扁總統，但時間真的是有限，今天他親自跟阿扁總統聊了一下，也有聽到阿扁總統一些很好的意見，包括他覺得我們要有更好的策略，這個他也會回去檢討。

對於有獨派人士質疑民進黨現在跟國民黨「差不多」，卓榮泰再次強調，大家都是台灣派，不應該切割或分裂，兩黨一個親中、一個保台，本質上絕對不一樣，如果大家都有這樣的體認，就應該一起合作面對內在及外在的威脅，這才是長久保衛台灣最好的方法。

針對外界關注蔡總統下任副手人選，卓榮泰則說，現在民進黨需要的是大團結，以及與社會的大對話，蔡總統將在適當的時機宣布副總統人選，這一定是要斟酌各方面的條件，應該要給蔡總統更多的時間跟空間去思考。

對於阿扁爆料「抓回去」，阿扁兒子、高雄市議員陳致中今天現身父親的簽書會時也表示「沒聽說過」，他強調，相關當事人已出來說明，或許父親有別人跟他說，但是他個人是沒有聽到。

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