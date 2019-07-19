韓國瑜才自誇清淤就淹大水... 高雄人狂PO影片灌爆臉書：爛透了！

2019-07-19 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今（19）日受暴雨影響，許多路段均出現淹水情況、更有不少水溝、人孔蓋出現噴泉景觀，市長韓國瑜臉書18日晚間才公布清疏狀況，今天就被大量高雄市民湧入砲轟，發出各式災情影片灌爆韓臉書，和韓國瑜要求「拔掉塞子」。

高雄市長韓國瑜昨晚10點半透過臉書表示：「這半年多來我們市政府的下水道清疏長度已經超過過去幾年的每一年。我們水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬頓（噸）。無論長度或重量都會比過去三年全部加起來還多，所投入經費卻是低於過去花費的總金額。我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心。」

高雄市今受到旺盛發展的對流影響，許多道路降下豪雨，根據中央氣象局統計，今日累積雨量最多的地區是在高雄市小港區，在水庫段96-1號已測到累積雨量達203毫米；累積雨量次多地區為高雄市林園區，在該區公所已測到累積雨量達196毫米。

不滿的高雄市民們湧入市長韓國瑜臉書貼文的留言區，在上頭貼出各種市區道路淹水的照片與影片，他們留言怒轟：「請問可以拔掉塞子了沒？」、「清淤清到哪國去了，現在市區到處淹大水，廢物市長」、「老天想讓你亡。必先讓你狂」、「有良心你就不會，跑去選總統了，枉費我投給你，高雄市你根本無心在這」、「消防隊還直接來公司門口說，水淹到大腿了」、「真爛透了」。

韓國瑜臉書全文暨留言區影音

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