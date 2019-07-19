台灣民主基金會民調：8成民眾支持管制假消息

2019-07-19 18:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣民主基金會今針對「2019台灣民主價值與治理」發布民調，其中今年特別針對假訊息進行調查。民調顯示，當問及「假消息也是言論自由，因此政府不應管制」一事，有高達80.5%的民眾不認同此說法。台灣民主基金會執行長廖福特強調，此顯示多數台灣民眾認為，政府應適度管制假消息。

台灣民主基金會自2011年起，每年皆委託民調單位針對台灣人對民主價值與治理的評價進行調查，今年的調查除針對台灣民眾對民主的態度、民主防衛等主題外，也新增假消息對民主影響的主題向民眾進行調查。

根據台灣民主基金會民調結果，當被問及假消息流傳是否會影響其他人對公共事務判斷時，有高達91.7%的民眾認為，假消息會影響他人對公共事務判斷；也有高達68.7%的民眾認為，假消息會影響自己對公共事務的判斷；此外，65.7%的民眾認為，假消息對台灣民主政治的發展「危害很大」；民調並詢問民眾，是否認為假消息屬言論自由範圍，因此不該管制？有80.5%的民眾反對此說法，同意者僅有14.3%。

被媒體問及此民調結果是否顯示政府應適度管制媒體假訊息？廖福特說，民主社會的媒體不應被箝制，但若媒體自身被控制，且受到來自極權國家的指揮，藉此傷害台灣民主自由，「這不是我們理解的新聞自由底下媒體應扮演的腳色」；廖福特強調，媒體應該獨立自主，而不是被操控，這不只是單純媒體立場的問題。

此外，民調也顯示，若台灣因宣布獨立受到中國攻打，有57.%的台灣民眾願意為保衛台灣而戰，相較去年56.7%微幅上升，不願意站出來的比例也由35.9%下降到31%；此外，若中國使用武力統一台灣，也有68.2%的民眾願意為保衛台灣而戰，不願意的比例由去年25.7%下降到20.5%。

台灣民主基金會執行長廖福特說，此民調顯示，民眾對防衛台灣民主制度有高度正向的特徵，其中20-29歲年輕人，對捍衛台灣民主制度的態度更加積極。

中研院社會所副研究員林宗弘引述近期自身的研究內容表示，一般來說，民主程度高的國家，假消息較少，假消息多半影響半民主、半威權的國家，此民調結果顯示，台灣民眾認為，假消息是「黑心商品」，不能不管制。

本次民調為台灣民主基金會在今年4月11日至16日委託政大選研中心進行，以市話與手機進行訪問訪問，採隨機抽樣，有效樣本1262份，市話樣本數為942、手機則為320份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.93個百分點。

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