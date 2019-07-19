雲林水利會長談水利會公務機闗化 張善政：可要求釋憲對抗

2019-07-19 16:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕前行政院長張善政今天到雲林訪問雲林農田水利會會長林文瑞，雙方談及水利會即將公務機關化；林文瑞批公務機關化配套措施不足，對員工沒有保障，中央的想法太天真，他相信未來還有變數；張善政則表示，可要求釋憲對抗。

張善政表示，他目前是個農民，過去沒跟水利會接觸過，為了更接地氣，所以拜會雲林水利會，特別是明年水利會要改成官派，民進黨整個官派想法很有問題，過程粗糙，完全沒有了解農田水利會真正運作狀況，他擔心政府做法會讓農田水利會發展發生問題。

林文瑞則指出，改制後的水利會將是雙軌制，行政單位變成公務人員系統，但水利會系統也依舊，如此對員工權利沒有保障，升遷制度也大亂，人也亂、制度也亂，水利會變成四不像。

林文瑞指出，水利會是個很不一樣的單位，颱風、大水來時人民在休息，但水利會人員卻要出來因應，這些第一線人員都是義務職，未來改制後，能叫誰出來修理、管理、維護水門？政府的想法太天真。

林文瑞也強調，水利會有百年以上歷史，很多的土地與財產都是人民出錢出力捐贈的，怎麼能修個法就將人民的財產改登記到中央的名下。

林文瑞表示，水利會公務機闗化相關修法因進度緩慢，可能無法如期進行，明年10月改官派應該會延至修法通過後，而且立法院明年將改選，未來立法院的生態將是水利會是否公務機闗化的關鍵，所以還是有變數，這也是為什麼他會出來選（參選立委）的重要因素，他如果能當選立委，依他對水利的專業，才能對抗中央不適當的主張及想法，也才能確保員工的權利及水利會未來的永續經營。

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