獨家》韓國瑜8/3啟動總統大選下鄉行程 首站直搗鄭文燦地盤

2019-07-19 12:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨7月28日將召開全代會正式通過高雄市長韓國瑜的總統提名，韓國瑜除了整合各山頭，也將在正式獲得提名後立刻啟動下鄉之旅，第一站將走訪去年在九合一選舉被民進黨籍市長鄭文燦「全區翻盤」的桃園，地方認為，這是象徵收復藍營失土的「團結之行」。

桃園市議會國民黨團近期發出動員令，通知立委候選人、地方民代韓國瑜8月3日將全天拜會桃園，以達重返執政、桃園立委全上的目標；桃園市議會副議長李曉鐘受訪時證實此事，表示將陪同韓國瑜拜會地方廟宇跟地方人士，也已邀約立委候選人地方議員與會。

國民黨立委陳學聖受訪表示，桃園是藍軍的重要地盤，去年他選桃園市長時，韓國瑜到桃園造勢引起沸騰，自此後還沒回桃園謝票，因此在正式獲得提名後再度來桃園，是非常好的起手式，地方配合意願都很高，「不需要黨部講任何話，我們自己啟動」。

陳學聖評估，韓國瑜週一至週五都在高雄忙市政，推算之下，這應該算是韓國瑜獲正式提名後第一個地方行程，會有廟宇祈福、地方相見歡等場合，6位立委候選人都會安排選區行程。

立委參選人、桃園市議員萬美玲受訪表示，桃園一向是藍營大本營，去年被鄭文燦拿走很多票，韓國瑜此行可視為收復失土的團結之行，加上初選前韓國瑜還沒來過桃園，桃園「韓粉」都很期待，屆時六位立委候選人會一起安排行程，「六大區都會走」。

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