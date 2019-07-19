安定力量到黃國昌服務處抗議 服務處這樣處理...

〔記者俞肇福／新北報導〕安定力量主席、新北市立委選舉第12選區擬參選人孫繼正今天前往時代力量立委黃國昌汐止服務處抗議；孫繼正說，為何民進黨汐止前議員沈發惠都已經要繼續禮讓黃國昌，仍不見黃國昌宣布參選，他要求黃國昌出來直球對決。
孫繼正一行8人今天前往黃國昌汐止服務處抗議，轄區新北市警局汐止分局出動20幾位警察，負責現場維安、蒐證與維持交通，黃國昌服務處大門緊閉。
安定力量執行長毛嘉慶表示，教育部長潘文忠以國家機器輾壓孫繼正，並抹黑孫繼正與愛家團體志工，這些都有媒體公開報導，時代力量卻甘於做民進黨打手追打在野人士，其居心可受公評。
毛嘉慶說，時代力量依附民進黨，在立院重大議題上護航民進黨，甘於做民進黨側翼，奉勸時代力量不要只會靠操縱同運議題，鬥爭新創的在野黨。
孫繼正提醒說，黃國昌自己曾經說6月會對外宣布是否參選，現在已經快接近8月，沈發惠也宣布棄選禮讓黃國昌，為何仍不見黃國昌表態；孫繼正表示，會繼續加強參選力道，讓大家不再被黃國昌與其他政客騙選票。
時代力量發言人陳志明表示，安定力量一直以來對婚姻平權和性平教育的扭曲及污衊，尤其2017年罷免投票期間，在汐止散播各種扭曲仇恨言論，更是為公民社會所不容。奉勸安定力量回頭是岸，別再散播偏見和歧視，打壓多元平等及性平教育。
陳志明強調，時代力量無論是對價值理念的堅持，或是對政府的強力監督，都是有目共睹。安定力量卻重施故技，進行脫離事實的無稽指控。只能也勸孫主席，與其躲在平行世界做假見證，不如學會使用科技搜尋資料，才是政黨的基本。
至於選務規劃的部分，陳志明表示，時力會按照自己的步調進行，並且陸續向社會大眾報告。（14:31更新，補充時力回應）
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安定力量黨主席孫繼正（持麥克風者）今天率領志工到立委黃國昌汐止服務處抗議，要求黃國昌表態，出來與他直球對決。（記者俞肇福攝）
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安定力量黨主席孫繼正今天與志工前往時代力量立委黃國昌服務處抗議，轄區的汐止警分局警察組成人牆，將安定力量的人員與黃國昌服務處的人隔離開。（記者俞肇福攝）