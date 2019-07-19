安定力量到黃國昌服務處抗議 服務處這樣處理...

2019-07-19 13:20

〔記者俞肇福／新北報導〕安定力量主席、新北市立委選舉第12選區擬參選人孫繼正今天前往時代力量立委黃國昌汐止服務處抗議；孫繼正說，為何民進黨汐止前議員沈發惠都已經要繼續禮讓黃國昌，仍不見黃國昌宣布參選，他要求黃國昌出來直球對決。

孫繼正一行8人今天前往黃國昌汐止服務處抗議，轄區新北市警局汐止分局出動20幾位警察，負責現場維安、蒐證與維持交通，黃國昌服務處大門緊閉。

安定力量執行長毛嘉慶表示，教育部長潘文忠以國家機器輾壓孫繼正，並抹黑孫繼正與愛家團體志工，這些都有媒體公開報導，時代力量卻甘於做民進黨打手追打在野人士，其居心可受公評。

毛嘉慶說，時代力量依附民進黨，在立院重大議題上護航民進黨，甘於做民進黨側翼，奉勸時代力量不要只會靠操縱同運議題，鬥爭新創的在野黨。

孫繼正提醒說，黃國昌自己曾經說6月會對外宣布是否參選，現在已經快接近8月，沈發惠也宣布棄選禮讓黃國昌，為何仍不見黃國昌表態；孫繼正表示，會繼續加強參選力道，讓大家不再被黃國昌與其他政客騙選票。

時代力量發言人陳志明表示，安定力量一直以來對婚姻平權和性平教育的扭曲及污衊，尤其2017年罷免投票期間，在汐止散播各種扭曲仇恨言論，更是為公民社會所不容。奉勸安定力量回頭是岸，別再散播偏見和歧視，打壓多元平等及性平教育。

陳志明強調，時代力量無論是對價值理念的堅持，或是對政府的強力監督，都是有目共睹。安定力量卻重施故技，進行脫離事實的無稽指控。只能也勸孫主席，與其躲在平行世界做假見證，不如學會使用科技搜尋資料，才是政黨的基本。

至於選務規劃的部分，陳志明表示，時力會按照自己的步調進行，並且陸續向社會大眾報告。（14:31更新，補充時力回應）

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