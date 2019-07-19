林飛帆入黨臨門一腳？Freddy曾力勸林「別出國念書」

2019-07-19 13:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕原先與時代力量關係友好的學運領袖林飛帆，日前宣布加入民進黨擔任副秘書長一職，在政壇引起不少討論。對此，時代力量立委林昶佐受訪時說，他先前與林飛帆碰面時曾建議，「絕對不要出國念書」，因為這次的選舉是台灣很關鍵的一刻；林昶佐也透露，包含林飛帆與現任民進黨發言人李晏榕都曾是立委的徵詢人選之一，不過最終他們選擇加入民進黨，雖能理解每個人有自己的選擇，不過這也成為時力未來路線上需要思考的問題之一。

林飛帆15日宣布就任民進黨副秘書長一職，時力立委洪慈庸隨後在臉書發表長文表示，祝福林飛帆選擇加入民進黨，但站在時力立場應思考的是，「為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？」洪慈庸並向曾揚言可能離開的前主席黃國昌喊話，呼籲黃國昌應與黨內好好對話，「不該吵架了就揚言離家出走」。

對此，林昶佐日前受訪時表示，他也認為應該盡快展開黨內路線討論，包含長期目標與階段性任務，林昶佐並說，「既然國昌對此有自己的想法，就應該一起討論」。

林昶佐並再拋憲改議題，強調台灣選制目前朝向兩大黨結構進行，但許多議題經常因此無法得到細緻討論，應找出能讓多元議題獲得跨黨派支持的機會，對此他表示，將針對憲改舉辦公聽會，盼能讓台灣體制更加健全、更能充分代表民意；林昶佐並說，他認為這樣有機會能解決小綠、小藍等制度造成的問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法