中研院聯外道路被強迫買單？ 柯P：韓國瑜一定比我更慘

2019-07-19 11:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲連日來炮打藍綠，昨有媒體報導指出，柯近來不滿民進黨、「爆走」其中一大原因是，國發會強迫北市府買單8億元的中研院聯外道路案，國發會昨駁斥絕無此事，北市府也強調無此事。柯文哲今早受訪時被問到是否因為這件事不開心，柯未正面回答，感嘆說反正要卡就卡，「你（指民進黨）卡我就自己做就好」，柯還稱「發現不是只有卡我，我猜高雄市長韓國瑜在高雄一定比我更慘」。

平面媒體昨以「獨家內幕」為題，引述台北市政府幕僚的說法，表示中研院國家生技園區的聯外道路案，原本由中研院編列預算執行，但國發會認定這項工程是台北市市內道路，應由市府規劃建設，強迫買單8億元的工程經費，柯市府認為民進黨「卡柯」的行為。

柯文哲今早在市府大樓12樓接受媒體聯訪，被問到中研院聯外道路一事，柯文哲解釋，中研院國家生技園區有個隧道工程，中研院拜託他因為要辦里民公聽會、還要處理環保團體，中研院覺得壓力很大，而且沒經驗並涉及都市計畫變更要施工，他看中研院搞很久，「我說算了、算了，幫你做好了」，委託給北市府執行。

柯文哲說，「最近國發會好像變成市區道路，寫一個計畫去內政部營建署申請，如果過了的話，錢就中央撥給台北市汽燃稅去扣，今天早上市府內部有討論，副市長還說要去申請，然後錢再從中央補助款扣」，他想說算了，「也不用申請變成市區道路，還要去申請又給我補助款扣」，「我自己出錢作完就算了，還不用跟你申請浪費時間」。

媒體問有為此不開心嗎？柯文哲未正面回應，卻嘆氣表示唉，反正要卡就卡，他是這樣啦，「你卡我就自己做就好了」。媒體再問有不開心嗎？柯也沒馬上回答，稍作停歇後，說「嗯...這是累積我的怨恨而已」。

話鋒一轉，柯文哲表示，這就是國家的悲哀，是就是、不是就不是，他每次講說如果把台灣整體利益、人民最大福祉當作最大考量，很多問題可以解決，有時候國家就是這樣黨同伐異，「你不是跟我同一邊舊卡你，後來發現不是只有卡我，我猜韓國瑜在高雄一定比我更慘」。

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