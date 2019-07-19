韓國瑜夫婦農舍違建會勘丈量 工人撐傘擋媒體拍攝

2019-07-19 10:49

［記者黃淑莉／雲林報導］高雄市長韓國瑜夫婦雲林古坑農舍違建爭議，雲林縣府、古坑鄉公所等單位今天一早前往現場會勘丈量，地主韓國瑜妻子李佳芬委託建築師到場；雲林縣長張麗善參加古坑鄉公所省水管路獎勵說明會時強調，只要有增建違反使用執照的部分一律依法拆除。今早會勘提前，有媒體得知趕到，站在圍籬外拍攝時，牆內工人撐傘阻擋，灑水沖洗牆壁時，不慎噴到牆外媒體。

古坑鄉公所指出，今天因無法進入屋內，只在屋外針對建築面積長寬測量，比照主建物現況與使用執照的竣工圖有差異，2樓迴廊以下及後側等疑有不同。

古坑鄉公所主祕林喬賢表示，今天的會勘丈量結果匯整後，將在下週一函文給縣府及所有權人。

雲林縣府建設處副處長鄭峯明指出，今天測量部份還要做釐清，縣府收到公所查報結果，針對有不符部分會通知地主限期改善。

縣府及鄉公所原訂今天上午10點會勘丈量，但今天一早8點相關人員即進入現場丈量，有媒體質疑故意避開媒體採訪，對此鄭峯明表示，昨天晚上11點左右接到建築師因有行程，希望能提早會勘，為儘快將案件處理，因此將時間提早。

古坑鄉長沈勝騰也指出，因有自己後續有行程因此將會勘提早。

有媒體得知趕到現場，站在圍籬外拍攝時，牆內工人發現記者在外拍攝，以雨傘遮臉後，水管對牆灑水時不慎噴到媒體記者。

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