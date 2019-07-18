伊波拉疫情告急 外交部籲WHO接納台灣貢獻防疫

2019-07-18 20:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）今天（18日）凌晨宣布剛果（DRC）伊波拉病毒疫情為「國際關注公衛緊急事件（PHEIC）」。我國去年曾欲捐贈100萬美金給WHO對抗伊波拉，但因中國干預未能完成捐款。外交部今天表示，只要WHO能用足以彰顯我方貢獻的適當方式，我方當然有積極意願及能力貢獻國際防疫合作。

剛果民主共和國（DRC）伊波拉疫情擴散到大城果瑪，WHO國際衛生條例緊急情況委員會17日召開會議，並在台灣時間今日凌晨宣布伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。這是在最嚴重疫情時才會使用的名稱，WHO以往僅作過4次此類宣告，分別是2009年H1N1、2014年小兒麻痺病毒與西非伊波拉，以及2016年茲卡病毒（Zika）。

去年伊波拉爆發時，我國曾宣布捐贈100萬美金給WHO抗疫，但因中國干預我捐款名稱，遲遲未能完成捐款。我方在多次溝通協調無果、延宕7個月後，決定暫時中止該案。

針對伊波拉疫情構成「國際公共衛生緊急事件」，外交部今天表示，我國政府持續密切關注伊波拉疫情的擴散，對相關發展均密切掌握，也感到非常憂心。

對於捐款案有無可能進一步推展？外交部回應表示，我方有積極意願及能力貢獻國際社會的防疫合作，只要WHO能用「足以彰顯我方貢獻的適當方式」，我方當然願意正面考慮並做出貢獻，以善盡我方在人道互助、國際公衛領域上的責任。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法