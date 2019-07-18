柯文哲砲火全開嗆藍綠 黃暐瀚分析：下猛藥出這「險招」

2019-07-18 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕藍綠兩黨總統人選底定，尚未宣布是否參選的台北市長柯文哲，近來左批總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，右嗆高雄市長韓國瑜「只夠當北農總經理」，對藍綠砲火全開的舉動被外界推測在為2020鋪路。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲這策略是在「試藥」，這招唯一的險招是測試是否參選的最後評估。

2020總統選戰白熱化，藍綠兩黨人選皆已出爐，將由蔡英文對決韓國瑜，仍未鬆口是否參選的柯文哲卻接連砲打藍綠，酸蔡英文「如果總統有做好，會出現韓流嗎？」、韓國瑜「讀的書只夠做北農董事長，要當國家總統『還差的遠』」，今天甚至還口出惡言批蘇揆「有夠不要臉」。

對此，黃暐瀚在臉書發文，認為柯文哲的參選機率高達90％，是否參戰從今天開始往後「一個月」，將是黃金關鍵期。他分析，柯前天接受媒體訪問時，談到了5個「爆炸性」的話題，包括「我恨小英」、「韓國瑜書念不多，程度只能當到北農總經理」、「韓流三支柱，深藍、三大家族跟Loser」、「民調不領先第二名8%，我不會贏」及「不會跟郭台銘搭，郭出來，我支持他就好了」。

黃暐瀚認為，柯文哲的談話火力全開，既狠又辣，一秒鐘激怒「韓粉」，有人說，這策略對選情不利，但他認為，清楚切割「不會投柯」的族群，代表的意義，就是要測試在「蔡韓之外」，柯還能有多少「戰力」？而這個「戰力數值測試」，就是在思考是否參戰之前的最後評估。

他強調，柯文哲的策略是險招，但也是唯一的一招。眼前形勢對柯不利，但柯可選，也可不選，「試藥」的過程，可能帶來副作用，但萬一此藥有效，那就有機會，逆轉戰局，「還是那句話，猛藥下了，阿北到底選不選？1個月後，見真章」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法