國民黨在屏東縣原鄉未提名立委人選 民進黨將順勢搶攻

2019-07-18 14:59

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨將提名現任立委孔文吉及台東縣議員章正輝角逐下屆山地原住民立委，獲屏東縣黨部力挺的瑪家鄉梁明輝爭取黨內提名失利，屏東縣藍營向來保有的原住民立委席次恐出現斷層，民進黨趁勢推出人選搶攻屏東原鄉立委機率大增。

屏東縣8個原鄉的山地原住民選舉人數超過4萬，在全國3席山地原住民立委向來占有一席之地，並長期由屏東藍營選將壟斷，3屆立委簡東明因選舉官司未能再度爭取國民黨提名，國民黨屏東縣黨部轉而力挺教育界出身的瑪家鄉長梁明輝接棒，梁卻在黨內初選落敗，屏東原鄉藍營無法產生人選，為民進黨營造出有利的空間。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，屏東縣排灣族群數居全國之冠，足以支持1席在地原鄉立委，但這項政治傳承恐怕會在下屆立委出現斷層，為避免綠營趁虛而入，推出在地人選搶攻屏東原鄉立委選票，縣黨部曾建議黨中央足額提名3席，讓初選僅以些微差距落敗的梁明輝能代表屏東藍營守住在地原鄉立委席次，但黨中央並不採納，仍堅持提名2人，讓屏東原鄉同志感到擔憂。

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，提名山地原住民立委人選是黨中央權責，縣黨部就目前屏東縣原鄉政治生態及藍營提名現況進行評估後，已向黨中央提出推派人選的建議，7月底前應該就會明朗化。

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